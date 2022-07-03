Ziraat Bankası ve 2 Bankanın Kampanyasına Katılacak Olan Kişilere Müdürden Haber Var! 30000 TL Net Ödeme Verilecek

30000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi kullanabilecekleri yeni kampanya duyuruldu. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları arasında yapılan kampanya duyuruları sonrasında iki özel bankada bu kampanyaya katılacağını açıkladı. Ziraat Bankası, devlet destekli olarak 30.000 TL'ye kadar sizleri gelir belgesiz ve masrafsız olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan açıklama sonrasında Garanti Bankası ve Akbank'ta özel bankalar arasında ençok tercih edilen ve 30.000 TL varan bankaları olarak duyuruldu. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kullanabilecekleri bu nakit kredi kampanyasından faydalanacak olan kişilerin ihtiyaç kredisi almaları durumunda hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu nakit kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşların en yakın banka şubelerinden de işlemleri hızlı birşekilde kimlikleriyle birlikte gelir belgesi olarak yapılıyor. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan herkesin, başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet bankacılığı üzerinden yapabilmektedirler. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin adil, kredi ihtiyaçları gereği 30.000 TL olması durumunda gelir belgesiz verilecek. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda maaşlarını banka üzerinden almaları gerekiyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu 30000 TL yapmak isteyen kişiler kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gidebilir veya bankadan resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, cep telefonlarından mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazabilir ve bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verir ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri mesaj ile gönderir. Cep telefonunuzun mesaj kısmından başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.