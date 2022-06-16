Bankalardan Nakit Desteği! 10.000 TL Kredi İmkânı. Bayramdan sonra Ziraat Bankası ve diğer 2 banka için açıklama gelecek! Acil nakit için banka tarafından 10.000 TL ödül verilecek! Son dakika beyanı ile işlemler 3 banka tarafından yapılmaktadır.



Ziraat Bankası ve 2 bankanın duyurusu bayramdan sonra geliyor! Acil nakit için banka tarafından 10.000 TL ödül verilecek! Son dakika beyanı ile işlemler 3 banka tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank'ın başlattığı bu kampanya ile bayram sonrası 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullandırılacak.



Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank, bu düşük faizli kredileri banka kredi notu 1500 ve üzeri olan kişilere vereceklerini resmi internet sitelerinde duyurdu. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler hem kamu bankası hem de özel bankanın özel kredi kampanyasına katılarak en düşük faiz oranlarıyla işlem yapıyor.



AKBANK, özellikle SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak vatandaşlarına şubeye gitmekten daha hızlı bir şekilde borçlanma imkânı sunmak için yeni bir kampanya duyurdu. SMS ile kredi başvurusunda bulunan kişiler işlemlerimi anında gerçekleştirip, bankanın 5 dakika içerisinde sonuç vermesi ile krediyi kendi hesabına yatırabilir.

Başvurular Nasıl Yapılacaktır?

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda banka kredi sonucunu hızlı bir şekilde açıklayacaktır. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Halkbank, TC vatandaşı olmaları ve başvurularını TC kimlik numaraları ile doğrulamaları durumunda 18 yaşını doldurmuş kişiler için kredi olanağından yararlanmak istemektedir.

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın resmi web sitesine giriş yaparsanız buradan İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.