Ziraat Bankası ve 2 Bankadan Açıklama Bu Akşam Geldi, 40.000 TL Kimler Alacak Belli Oldu

Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 40 bin TL'ye kadar ödeme verileceği haberi son dakika olarak akşam saatlerinde geldi. Banka üzerinden yapılan Açıklama ile birlikte bu 3 bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına bireysel ihtiyaç kredisi olarak başvuru yapacak olan vatandaşlar düşük faiz oranları ile hızlı bir şekilde kredi onayı alırken 40.000 TL kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapacakları açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda sizlere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulacak. Bankalar emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara hızlı bir şekilde gelir belgesiz kredi onayı sunacak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapmak istiyorsa banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgelerini banka personeline verdikten sonra banka personelinin vermiş olduğu ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilecek. Başvuru yaptıktan sonra sizleri 5 dakika içerisinde Kredi sonucu sunulacak ve Banka şube onayında sizlere 40 bin TL'ye kadar hemen Kredi onaylanacak.

Garanti bbva Bankası

Garanti Bankası en yakın banka şubesine giderek sadece kimliklerini banka şubesinde Banka bireysel müşteri temsilcisine vererek Kredi başvurusunda bulunabilecek. ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi olacak olan vatandaşların başvuruları onay almaları ile birlikte aynı gün içinde kredilerine kullanacaklardır.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa hem banka şubelerine gidebilir hem de resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak 4411 numarasına göndermeleri durumunda da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. 40 bin TL'ye kadar kullanacağınız Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemeniz dede 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacak.