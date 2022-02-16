Ziraat Bankası ve 2 Banka Daha ATM Aracılığını Kullanarak 50.000 TL Verecek! Şubeye Gitmeye Gerek Kalmayacak. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalarla ATM üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi vereceğini Kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan kredi kampanyası hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurmuştu.

Kamu Bankası Ziraat bankası'nın yapmış olduğu bu kampanya sonrasında diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar ATM üzerinden kredi onayı alacağı Haberi geldi.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyasına banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek katılabilecekleri gibi ayrıca banka kredi politikalarına uygun olması durumunda internet bankacılığını kullanarak da istedikleri zaman Başvuru yaparak işlem yapabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ATM üzerinden onay alıp kredi kullanmak istiyorsa ilk olarak internet bankacılığına giriş yapması ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapması gerekiyor. Yapılan Kredi başvurusunda ha kredi onayı alan kişiler banka şubelerine gitmeden kendi banka hesaplarına onaylanan tutar kadar krediyi yatırabilecek ve krediyi hemen aynı gün içerisinde hesaplarına yatıracak. Banka hesabınıza yatan bu parayı en yakın ATM üzerinden kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusunu banka şubelerinden yapmak isteyen kişiler ise Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesini Banka bireysel müşteri temsilcisi personeline verdikten sonra kredi başvurusunu yapacak ve kredi onayı şube yetkisinin de onaylanacak. 50.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu krediler de banka kredi faiz oranlarını düşük tutuyor ve 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturma imkanı sunuyor. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacak olan kişiler kredi başvurusu esnasında bunu bireysel müşteri temsilcisine iletmesi gerekmektedir. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubesine gidebilir veya bankanın güncel internet sitesine girerek buradan faiz oranlarını da öğrenebilirsiniz.