Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta Bankamatik Kartı Olanlara 20000 TL Veriliyor, Son Başvuru Tarihi Belli Oldu. Sizlerde eğer bu 3 kamu bankasında hesabınız varsa 20000 TL alabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeni yapmış olduğu kampanya ile bu sefer kendi hesabı olan müşterilerin yüzünü güldürdü. Bankalar ortaklaşa verdiği karar ile kendi hesabı olan vatandaşlarına 20000 TL'ye kadar anında onay verilecek bir kredi verecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca banka şubelerine gitmeden de bu kredileri alabilecekler. Krediler ile ilgili tüm detaylar bankaların resmi internet sitesinde yayına girdi.

Pandemi dönemine özel olarak kredi kampanyaları yapan bankaların başında kamu bankaları geliyor. Kamu bankaları üzerinden tüm ihtiyaçlarınız için kredi kullanabilirsiniz. Yapılan bu son kampanya kendi banka müşterisi olan kişilere sunulan bir kredi kampanyası oldukça ilgi görüyor. Bankaya gitmeden başvurusu yapılacak 20000 TL kredi kampanyası 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek. Bankaların politikalarına uygun, kredi sicili temiz olan ve kredi notu yüksek olan kişiler ile birlikte, gelir durumunda sıkıntı olmayan kişiler, bu kredileri kullanabilirler. Krediler mesai saatleri dışında da sizlere Cumartesi ve Pazar günü ihtiyacınız olması durumunda da verilecektir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin Bankamatik kartı varsa, bu kartı üzerinden olan hesabı ile internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden internet şifreniz ile giriş yaparak kredi başvurunuzu yapabileceksiniz. Menülerde Krediler menüsüne girerek, buradan ihtiyaç kredisi başvurusu diyerek 20000 TL 36 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra anında sonucu sizlere söylenecek. Kredi sonucu sizin TC KİMLİK numaranız üzerinden KKB sorgulaması yapılarak belli olacaktır.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka mobil uygulama üzerinden anında onay veriyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, eğer banka kartı kullanıyorsa, internet bankacılığı üzerinden yapacakları başvuru onay alırsa, bankamatik kartı hesabına onaylanan kredi yatacaktır. Vakıfbank mobil uygulaması ve bankanın internet bankacılığı için resmi internet sitesi üzerinden şifre ile giriş yaparak kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Halkbank

Halkbank üzerinden de banka hızlı ve anında kredi verecek. Kredi sonucu uygun olan kişilere, 20000 TL kredi hemen hesaplara yatacak. Halkbank üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredileri bankamatik kartı olan ve internet bankacılığı şifresi olan kişiler, Halkbank mobil uygulaması üzerinden istedikleri zaman alabileceklerdir. Kredi başvurusu yapmak için ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Halkbank düşük faiz oranları ile verdiği 20000 TL kredi kampanyası haricinde kendi bankasından maaş alan emekli ve çalışanlara da kredi desteği vermektedir.