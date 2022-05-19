Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Nakit Kredi Kampanyasını Sadece Emekliler İçin Yapmıyor! Herkes Alacak

Devlet bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, nakit kredi kampanyasına katılmadan önce başvuru şartlarına uygun olup olmadığınızı bilmeniz gerekiyor.

Devlet bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabiliyor.

5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve 18 yaşından büyük olması yeterlidir. Başvurularınızı banka şubelerinden yapabilir ve bireysel ihtiyaç kredisi olarak hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilirsiniz.

50000 TL kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki kredilerde kredi kullanacak olan kişiler, 24 ay vadeli olarak en uzun vadelerde kredi kullanabilmektedir. Uzun vadelerde kredi kullanacak olan kişiler gelir durumuna göre, onay almaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere emeklilik dışında da sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi başvurusunda bulunabiliyorlar.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyorsa, en yakın banka şubesine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca bu bankalarda hesapları olması durumunda bankaların mobil uygulamalarını kullanarak da şubelere gitmeden düşük limitli kredilerde, ihtiyaç kredisine hızlı bir şekilde hesabına yatırabilir. Başvuru yapacak olan kişiler, resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve yine resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabiliyor.