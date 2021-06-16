Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Hesabınız Varsa Önemli, Bankalar Son Uyarıyı Yaptı

Eğer bu bankalarda Hesabınız varsa ve hesabınızda para varsa ve hesabınızda hiçbir işlem yapmadıysanız paranızı devlete aktarılacaktır. Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank, üzerinde hesabı olan kişilerin 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapmaması durumunda, hesapları askıya alınarak, içinde olan tüm para devlete aktarılmaktadır. Bunun için bankalar, konu ile ilgili yeni duyurusunu paylaştı. Sizinde eğer bu üç kamu bankası üzerinde hesabınız varsa hesabınızı güncellemeniz gerekmektedir.

Hesap Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde hesabınız varsa hemen en yakın banka şubelerine giderek, bankalar üzerindeki hesaplarınızı sorgulayabilir ve adres ile telefon numaralarınızı güncelledikten sonra, ufak bir miktar para yatırarak hesabınızın blokesini kaldırabilirsiniz. 10 yıl boyunca hiçbir hesap hareketi bulunmayan hesapların kapatılacağını, banka tarafından bildirildi. Sizinde eğer banka hesabınız varsa veya içinde hiçbir para bulunmuyorsa banka hesabınız bloke olacaktır. Hesabınızı iptal etmek istemiyorsanız, bir para girişi yapmanız bile yeterli olacaktır.

Banka Müşteri Hizmetlerini Arayın

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesabı olan kişiler kendi banka hesabı oldukları bankanın müşteri hizmetleri numaralarını arayarak da bilgi alabilirler. Eğer bankaya gidecek zamanınız yoksa ve hesabınızın bloke olmasını istemiyorsanız, hesap numaranıza para gönderebilirsiniz. Daha sonra göndermiş olduğunuz bu parayi ATM'ler üzerinden çekerek, hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Ama eğer bankalar size, sim kart blokesi gibi ve hesap blokesi gibi bu blokeler koyduysa banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Konuyla ilgili genel bilgileri, bankaların resmi internet sitesinden öğrenebilir ve ayrıca, müşteri hizmetlerini arayarak, bu konu hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden eğer yeni bir hesap açmak istiyorsanız da banka şubelerine gitmeden de Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden hesap açmak için başvuru yapabiliyorsunuz.

