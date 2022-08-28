Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Hesabınız Varsa Dikkat! Bankalar 4 gün içinde başvuru işlemlerini bekliyor...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabınızın olması durumunda kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanmak için 4 gün süre kaldı. Emekli maaş hesapları üzerinden ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların bu bankalar üzerinde hesabı olması durumunda 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılacağı açıklandı. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyada 4 gün süre verildi ve 4 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli düşük faizlerden yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden hesabı olan vatandaşların kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifreleriyle birlikte ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kendi kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlamaktadır.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda yapılacak olan yine kredi kampanyasında 4 gün süre kaldı ve bu dört gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi alacaklar açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, üzerindeki hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde düşük faizlerden yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubeleri üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilir, isterseniz de müşteri hizmetleri numaraları üzerinden kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenerek, aylık hesaplamanız yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.