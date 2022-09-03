Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Hesabı Olanlar Dikkat!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar için duyuru paylaşıldı. Banka hesabı olan kişiler, özellikle ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak için düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın eylül ayı içerisinde başlatmış olduğu ve 10 gün sürecek olan kredi kampanyasına katılabilmeleri için şartlara uygun olarak işlem yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabınızın olması durumunda, sizlerde emekli olmanız ve bireysel müşteri olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 50000 TL 36 ay vadeli krediye en düşük faiz oranlarından yararlanarak 10 gün içerisinde başvuru yaparak kullanacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuruda, özellikle kredi kullanmak isteyen vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar haricinde emekli olan vatandaşların ise bu banka üzerinden 50000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirerek, kredi almaları durumunda ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri kredi kampanyalarına katılabilmeleri için emekli maaşı, bu bankalar üzerinden alınması isteniyor.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve bu bankanın başlatmış olduğu 50000 TL kredi kampanyasına banka hesabınız olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi ihtiyacından faydalanacak olan vatandaşlar için yapılan kampanyalarda 3 ay ertelemeli olarak sizlere 36 ay vadeli krediler gelirken, bu kredilere, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere en düşük, fok yararlanmaları için banka hesabı olması istenmektedir.