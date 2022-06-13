Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 75000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası hazırladı: Emekli çalışan herkes alabilecek

Devlet, bankaların yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu krediyi emekli olan çalışan kişiler katılarak, 24 ay vadeli kullanabilecek.

Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 3 dev kamu bankası tarafından verilen bu kampanyaya katılabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bankaların yapmış olduğu düşük faizli kredilerden yararlanabilirsiniz. 1.61 faiz oranları ile birlikte 1.95 faiz oranları arasında kişilerin kredi notuna göre, faiz oranları uygulanmaktadır.

Ziraat Bankası, başvuru.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız da 75000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız başvurunuzu banka şubesi üzerinden bankanın resmi internet sitesinden ve kullanıyorsanız, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz gerekmektedir. En yakın banka şubesine giderek kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı, bu banka üzerinden alınması gerekiyor.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvuru.

Halkbank ve Vakıfbank ile yapmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 175000 TL 24 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır. Halkbank ve Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için hızlı bir şekilde işlemler gerçekleşmektedir.