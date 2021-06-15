Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 20-25 ve 30 bin TL Veriyor! Bankalar tarafından yapılan son açıklama ile birlikte kredi başvurusu yapacak olan kişileri anında kredi desteği verilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 20000 TL 25000 TL ve 30000 TL olarak üç ayrı kategoride, kredi imkanı sağlanmaktadır. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerinden banka internet sitesinden kullanıyorlarsa bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilecekler. 20 25 ve 30 bin TL kredilerde almış olduğunuz bu krediler, sonunda banka sizlere ayrıca, borç kapatma kredisi de verecek. 36 ay vadeli verilen bu kredilerin düşük faiz oranlarıyla verilmesi, vatandaşları harekete geçirdi.

Kredi Başvuru Şartları Belli Oldu

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için bankanın kredi başvuru şartları da belli oldu. Kredi kullanmak isteyen kişilerin TC vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması, kredi notunun da uygun olması gerekiyor. Bankaların resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile birlikte kredi başvurusu yapacak olan kişilerin olduğunu da kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen sonucunu öğrenebileceklerini duyuruldu. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu üç bankadan bir tanesini seçerek hemen kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeli olarak 20 25 ve 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi vadilerinde ise 36 ay vadeli kredi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Üstelik Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak kişiler, kredilerini kullanmak için banka şubesine gitmesine gerek yok. Banka müşterisi olan kişiler, şubeler harici internet bankacılığını da kullanarak kredi onayı alabilmektedirler.

Vakıfbank Kredisi

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 36 ay vadeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilere banka hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Vakıfbank şubelerine giderek hemen kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Eğer şubeler üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, bankaya giderken, gelir belgesi ve kimliğinizle birlikte gitmeniz yeterli olacaktır.

Halkbank Kredisi

Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler düşük faiz oranları ile 30000 TL'ye kadar hemen kredi onayı alabiliyorlar. 20 bin, 25 bin ve 30 bin TL olarak ayrı ayrı kredi kampanyası yapan Halkbank üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler başvurularını banka şubelerinden ve internet üzerinden yapabilirler.