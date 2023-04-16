Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT, emekli ve sigortalı kişiler için yeni bir kredi paketi sundu

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT, emekli ve sigortalı kişiler için yeni bir kredi paketi sunuyor. Bu kredi kampanyası, Temmuz sonuna kadar devam edecek ve başvuran kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır.

Özellikle emekli maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusu yaparak ihtiyaç kredisi alabilirler. Bu bankalar, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri sunmaktadır. Bankalar, başvuru sonucunu hızlı bir şekilde iletecek ve onaylanan krediyi internet bankacılığı uygulaması aracılığıyla hesaba yatıracaktır.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve PTT, emekli olan ve uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan kişilere özel bir kredi kampanyası sunuyor. Bu kampanya kapsamında, başvurularını gerçekleştiren kişiler hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayarak ihtiyaç kredisi alabiliyorlar.

Ziraat Bankası müşterileri, mobil uygulama veya banka şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Halkbank ve Vakıfbank müşterileri ise, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda, 5 dakika içinde sonuç alabiliyorlar. Ayrıca, banka müşterisi olan kişiler, Halkbank ve Vakıfbank mobil uygulamaları üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorlar.

PTT üzerinden verilen ihtiyaç kredileri ise, PTT şubeleri veya cep telefonları aracılığıyla başvurulabiliyor. Cep telefonu aracılığıyla başvurmak isteyen kişiler, "PTT" yazarak bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını mesaj kısmına yazarak 30 50 numarasına SMS gönderebiliyorlar. Değerlendirme kısa bir süre içinde yapılıyor ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgi mesajı cep telefonuna gönderiliyor.

Kısacası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve PTT, emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan kişiler için özel bir kredi kampanyası sunuyorlar ve başvuruların hızlı bir şekilde işleme alınması için çeşitli seçenekler sunuyorlar.