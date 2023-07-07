Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT, emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alan müşterilere özel bir kampanya sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını bu bankalardan alan kişilere 50.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak ve bu ödemeler kredi notuna bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Kredi notu uygun olan herkes başvurduktan sonra hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayarak kredi kullanabilecektir. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan herkes bu kampanyalardan faydalanabilir ve kredi ödemeleri hesaplarına aktarılacaktır. Kredi notuna göre işlem yapabilir ve ödemeleri kendi banka hesapları üzerinden alabilirsiniz.

Kamu bankaları sadece ihtiyaç kredisi değil, aynı zamanda borç kapatma kredisi de sunmaktadır. Bu kredilerde 50.000 TL'ye kadar ve 36 aya varan vadelerle sunulmaktadır. Güncel banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı da bu kredi ile birlikte kapatabilirsiniz. Eğer daha fazla kredi ve kart borcunuz bulunuyorsa, bireysel müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek hesaplamalarınızı yapabilir ve krediyi bu şekilde kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve daha önce bu bankalardan kredi kullanmışsanız bile size hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank resmi internet sitelerinde bulunan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya kendi banka şubelerine kimliğinizle birlikte başvurarak destek kredisi alabilirsiniz.

PTT

PTT üzerinden nakit kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın SMS servisini kullanabilirsiniz. PTT üzerinden emekli kampanyası için SMS başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından PTT yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazarak 30 50 numarasına mesaj göndermelidirler. Gönderilen başvuru mesajı sonrasında, size hızlı bir şekilde geri dönüş yapılacak ve onaylanan tutar hakkında bilgiler sunulacaktır. Bu tutarı PTT şubelerindeki gişe personelinin yardımıyla kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT, emekli maaşı alan müşterilere özel olarak ihtiyaç kredisi fırsatı sunmaktadır. Bu kampanyalarla birlikte, müşteriler belirli bir tutara kadar kredi kullanabilecekler ve ödemeleri kendi banka hesapları üzerinden alabileceklerdir. Kredi notuna uygun olan herkes başvurularını yaparak bu fırsattan yararlanabilir. Kamu bankaları, müşterilerine sunduğu avantajlarla emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamada destek olmaktadır.