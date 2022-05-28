Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT aracılığıyla 34.000 TL ödemeler Devlet destekli olarak ödenecek!

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir kampanya talimatı verdi ve vatandaşlar da aldıkları bu haberler ile bayram kutlamasına başladı. 34.000 TL ödeme, kamu bankalarındaki hesaplara aktarılmaya başlandı.

Nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar, özellikle nakit ihtiyaçlarını gidere bilmeleri için başlatılan bu kampanyada Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT aracılığıyla 34.000 TL tutarındaki ödeme desteğine kredi olarak başvuru bilmektedir. 34.000 TL tutarındaki tüketici kredisi olarak sunulan nakit ödemeler bankaların bireysel müşterisi olan kişilere devlet destekli olarak sunulması hedeflenmektedir. Buna göre kredi kullanmak için başvuruda bulunan vatandaşların, kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamalar ile kredi kullanmayı uygun bulunmaları halinde bekleme olmadan hemen kredileri kullanabileceklerdir.

Kamu bankaları üzerinden, kampanyalı olarak sunulan bu nakit ihtiyaç kredisinde vatandaşlar, üç seneye varan vade seçeneği ile oldukça düşük faiz oranlarına kendilerini uygun şekilde kullanabilecekler ve üstelik ilk kredi taksit ödemesinde de üç aylık bir erteleme imkanları bulunacaktır.

Özellikle emekli vatandaşlar ile asgari ücretle çalışan vatandaşlara yönelik sunulan bu kredi kampanyası, ekonomik sıkıntı yaşayan ve geçim sorunu nedeni ile nakit ihtiyacı yaşayan insanlara yönelik önemli bir ihtiyacı giderebilmek amacıyla vatandaşlara özel olarak sunulmaktadır.

Bu sayede bu kampanya kullanılarak düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisine bekleme olmadan hemen kullanabilir, banka hesabınıza da bu parayı aktarabilirsiniz. Bankaların internet bankacılığı, mobil uygulama ve şubeleri üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.