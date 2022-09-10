Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve Garanti Bankası Hesabınız Varsa, Bu Bankalar 3 Gün İçinde Sizlere Yeni Ödeme Yapaca

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda yeni bir kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 40000 TL'ye kadar yapılacak ödemelerde en düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyen bireysel müşterilerin banka kredi puanına uygun olması durumunda onay alacağı açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, özellikle kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacak ve özellikle düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlara öncülük tanıyacaktır. Emekli maaş hesaplarınız eğer kamu bankaları üzerinde ise 50000 TL ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, sizlerde aynı gün içinde ödemelerinizi alabileceğiniz bu kredi kampanyalarına başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda en düşük faiz oranlarından yararlanacak olan emeklilerin maaşları bu banka üzerinden alınması isteniyor. Garanti Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, aynı gün içinde hesaplarına yatırılacağı da açıklandı.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden özellikle bireysel olan müşterilerim banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda en az 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin de katılabilecekleri bu kampanyalarda düşük faizli kredi verilecek. Emekli olan kişilerde, Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşı hesabının bu banka üzerinden alınması istenmektedir.