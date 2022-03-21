Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Burgan Bank Emekliye 150.000 TL Ödeme Ayarladı! Başvuru Yapan Emekli Alacak. Emekliye müjdeli haber 4 bankadan geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve Burgan Bank üzerinden emekli maaşınızı taşımanız durumunda 150000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alabileceksiniz. Sadece emekli olan vatandaşların başlattığı bu kampanyaya katılacak olan kişilerin emekli maaşlarını taşımaları veya bu bankalar üzerinden almaları durumunda banka kredi puanına bakılmayacaktır. Para ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyada, hem kamu bankaları, hemde burgan Bank, yaptığı kampanya ile birlikte 24 ay vadeli yüksek limitli Emekli Kredisi kullandırmaktadır.

Emekliye 150.000 TL

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 50000 lira kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki kredilerde banka 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Emekli olan kişiler başvurularını yapmadan önce emekli maaşlarını bu bankalardan alması gerekiyor.

Türkiye'de kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptıkları tüm kampanyalarda en düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Düşük faiz oranları ile kullanacağınız bu kredilerde başvurunuzu yaptıktan hemen sonra kredi değerlendirmesi Genel Müdürlük tarafından yapılacak ve sizlere 24 ay vadeye kadar emekli kredisi imkanı sunulacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi değerlendirmesiyle birlikte diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatacaksınız.

Burgan Bank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ise en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek hem maaş, taşıma işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir hemde maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi alabilir. Emekli maaşınızı Burgan, banka taşıdıktan sonra kredi değerlendirmesine genel müdürlük yapacak ve sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini söyleyecektir.