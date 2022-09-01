Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank duyurdu: 4 Bankadan deprem etkisi yaratan açıklama çok önemli geldi! 

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyenlere duyuru yapıldı. Başvuru yapacak olan kişiler 3 kamu bankası ve 1 özel banka tarafından kredi alabilmektedirler. Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank yaptıkları bu kampanyalarda özellikle daha önce kredi başvurusu yaparak onay alamayan kişilere destek vereceğini açıkladı. Banka kredi şartlarına uygun olan kişiler Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank üzerinden nakit kredi kullanmak için başvurularını yapacak ve bu kredilerde şartlara uygun olarak krediler verilecektir.

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank üzerinden kredi başvuru şartlarına uygun olarak işlem yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilmektedirler. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları ve özel bankalar sadece bireysel müşteriler için kredi imkanı sağlamaktadır. Başvuru yapacak olan kişiler 18 yaş üzerinde olması ve banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Şimdi sizlere 4 banka tarafından da nasıl başvuru yapılacağını söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası: Ziraat bankası düşük faiz oranları ile birlikte kredi veren bankaların başında geliyor. Sizlerde bu banka üzerinden dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra Ziraat Bankası sizlere 5 dakika içinde sonuç verecek ve bu sonuca göre kredinizi kullandıracaktır. Başvurular banka şubeleri üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılmaktadır.

Vakıfbank ve Halkbank: Kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi kullanacak olan kişiler aynı Ziraat Bankası'nda olduğu gibi bu bankalar üzerinden de işlem yapmaktadır. Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden ve hesabı olan kişiler internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedirler. Nakit kredi almak için başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere sonuç verilmektedir.

Akbank: Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapın. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atarak hemen işlem yapacaksınız. Kredi notuna göre işlem yapacak olan kişiler uygun faizlerle bu kredileri hemen alabileceklerdir.