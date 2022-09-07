Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası Duyurdu: Nakit İmkanı Başladığını Resmi Olarak Açıkladılar...

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan bu duyuru ile birlikte, nakit ihtiyacınız için başvurunuzu hemen yapabileceksiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası tarafından nakit kredi alacak kişilere hemen verilecek bu kredilerde en düşük 5000 TL olarak sizlere verilmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası yaptığı bu kampanyada 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar kredi hizmeti verirken, 50 bin TL ile 100 bin TL arasında kredi alacak kişilere ise 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeli nakit kredi vereceğini açıkladı. Başvuru yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek. Düşük faiz oranları ile birlikte kredi alacak kişilere hızlı ve anında işlem yapacak olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, özellikle emekli olan ve bu bankadan maaş alan kişilere destek ödemesi verileceğini duyurdu. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapacaksanız bankaya gitmeden hemen kredi başvurusu yapabileceğiniz internet bankacılığı uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, nakit kredi imkanından faydalanmaları için başvuru yapmak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

PTT ve İş Bankası

PTT ve İş Bankası üzerinden kredi almak içinde şubelere giderek işlem yapabilirsiniz. PTT ve İş Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 18 yaş üzerinde olması ve TC vatandaşı olması gerekmektedir. Bu bankadan yapılan kredi başvurularında şartlara uygun olan herkes kredi alabilmektedirler.

PTT ayrıca SMS ile de kredi veriyor. SMS ile kredi başvurusu için PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numarasını yazarak 3050 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve kredinizi hemen hesabınızdan alabileceksiniz.

İş Bankası ise İŞ CEP uygulaması üzerinden kredi vermektedir. İŞ CEP uygulaması üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu yaparak hemen aynı gün içinde kredi sonucunuzu alabileceksiniz. İş cep uygulaması üzerinden 5 dakika içinde sonuç verilir ve sonuca göre kredilerinizi hemen hesaplarınıza yatırırsınız.