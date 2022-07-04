Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası Bugünden İtibaren Başladığını Açıkladı: 30.000 TL ...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT ve İş bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 30000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için kredi başvuruları, aşamaları ve şartları belli oldu. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekli. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz kampanyalara da katılabilir ve bu bankalar üzerinden bireysel kredi kullanabilirsiniz.

Kredi başvuruları nasıl yapılır?

Her bankanın kendine özel kredi kampanyalarına katılabilmeleri için başvuru aşamaları bulunmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, şartlara uygun olmaları durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Yapılacak olan son kampanyada 30.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi kullanmak, izleyen vatandaşlar, bu bankalar üzerinden internet bankacılığını kullanmaları durumunda, şubelere gitmeden 30.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğini söylemek istiyoruz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak yapılacak kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

İhtiyaç kredisi başvurusunu, Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi VakıfBank, ihtiyaç kredisi ve Halkbank, ihtiyaç kredisi olarak bankaların kendi şubelerinden ve internet siteleri üzerinden yapabilirsiniz.

Ptt üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ise cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesaji 30 Eki numarasına gönderebiliyor.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, İş Bankası üzerinden işlem yapmak istiyor ise İş Bankası müşterisi olması durumunda iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi alabilmektedir. Bankaların internet siteleri üzerinden kredi başvuru formlarını doldurduktan sonra sizler için verilecek olan faiz oranlarını görebilir ve aylık kredi taksit ödemelerinizi, buradan hesaplayabilirsiniz.