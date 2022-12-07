Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank Hesabınız var mı? Bu bankada hesabı olanları ilgilendiriyor 

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, hesabı olan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaşıldı. Kamu bankaları üzerinde banka hesabı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde kredi ödemesi yapılıyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlerde başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılarak, 25000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların uygun faiz oranlarından yararlanmak şartıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştiriyor.

25000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları katılabilmeleri için bankaların kendileri için uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden de internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da 25000 TL'ye kadar verilecek olan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu ödemelerden nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak, kullandırılacak ve banka müşterisi olan kişilere ayrıcalıklı faiz oranlarından yararlandırılarak kredi imkanları sağlanacak. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir, onaylanan kredinizi hemen görebilirsiniz.