Ziraat Bankası, Vakıfbank emeklilere 5 bin lira ödeme duyuruldu! Şart yok koşul Yok hesaplara yatırılıyor

Şart yok koşul Yok hesaplara yatırılıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank emeklilere 5 bin lira ödeme duyuruldu! Ülkemiz genelindeki emekli sayısı EYT’lilerin de yasadan faydalanması sayesinde önümüzdeki günlerde 15 milyona kadar artacak. Artan emekli rakamlarından istifade etmek isteyen bankalar da tek tek kampanyalarını duyurmaya başladı. Emekli vatandaşları müşterisi olarak edinmek isteyen bankalardan olan Ziraat Bankası emeklilere 5 bin TL ödeme yapacağını duyurdu.

Ziraat Bankasından Emekli Promosyon Ödemesi

Resmi internet adresinden açıklama yapan Ziraat bankası bünyesindeki tüm emeklilere promosyon ödemesi yapacağını aktardı. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine maaş ödemelerini banka aracılığıyla aldıkları taktirde ek promosyon ödemesi yapılacak. Promosyonların miktarı ise emeklilerin aldıkları maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. En düşük promosyon bedeli ise 3 bin TL olarak belirlendi. İşte bankanın emeklilere tahsis edeceği promosyon ödemeleri ve rakamları!

· 3.500 TL altındaki maaşlar için ödenecek miktar 3.000 TL

· 3.500 TL ila 7.500 TL arasındaki maaşlar için ödenecek miktar 3.500 TL

· 7.500 TL ila 10.000 TL arasındaki maaşlar için ödenecek miktar 4.500 TL

· 10.000 TL üzerindeki maaşlar için ödenecek miktar 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı ifade ediliyor.

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