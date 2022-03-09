Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve QNB Finansbank Kimlikleriniz ile Birlikte Düşük Faizli 17000 TL Ödeme Verecek! Ziraat Bankası Vakıfbank, Akbank TEB Bankası ve Finansbank üzerinden yapılacak olan son dakika kampanyası sonrasında vatandaşların artık acil ihtiyaçları hızlı bir şekilde giderilebilecek.

Başvuruları isteyen kişiler, şubeler aracılığı ile yapabilirken bazı kişiler ise SMS atarak istedikleri zaman oturdukları yerden kredi başvurularını gerçekleştirebilecek. Sadece kimliğiniz ile birlikte alabileceğiniz 17.000 TL ihtiyaç kredisinde banka kredi notunuz düşük olsa bile bankalar, sizlere hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar kredi onayı imkanı sunmaktadır. Bankalardan kredi notu düşük olan vatandaşların icralık ve avukatlık bir durumu olmaması durumunda bu kampanyaya katılabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank, Akbank, TEB ve QNB Finansbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, diğer bankalara nazaran kamu bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranları ile kredi vereceği için en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, üzerinde hesabınız var ise internet bankacılığı şifresi alarak hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar, sizlere istediğiniz zaman 17000 TL ödemeyi hesabınıza yatıracaktır.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşları SMS ile başvurularını gerçekleştirebilir, ayrıca bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de hızlı bir şekilde şubelere gitmeden işlem yapabilir. Sms ile başvuru yapmak için kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin.

Teb Bankası üzerinden de başvuru yapacak olan vatandaşlar, mobil uygulama internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası ve SMS atarak, başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler TC kimlik numarasına 44 66 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerde diğer özel bankalarda olduğu gibi oturdukları yerden cep telefonu üzerinden SMS atarak istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bu bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bu şekilde yapmış olduğunuz başvurularda, bankalar, sizlere kredi onayını hızlı bir şekilde sunacak onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar bölerek, yüksek limitli ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.