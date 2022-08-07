Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı! Emekli maaş hesabınız üzerinden 20000 TL ödeme

Son dakika Ziraat Bankası, haberiyle birlikte vatandaşlar, eğer bu bankalar üzerinden emekli maaşı alıyorsa, gelir belgesiz olarak 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada 36 ay vadeye kadar 20000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli 20000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek, nakit kredi dönük kullanmaları durumunda da hesaplarına aynı gün içinde ödemeleri alabileceklerdir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir, onaylanan kredide aynı gün içinde hesaplara yatarak hızlı bir şekilde kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası, 20000 TL'ye kadar Emekli Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan kampanyada daha önce bu banka üzerinden kredi alsanız bile sizlere gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar ödemeler yapılacak. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilere kampanya katılmak için emekli maaşı, bu banka üzerinden alması istenmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, 20000 TL kadar hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi onayı alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, ayrıca bankadan maaş alan ve ilk defa kredi kullanacak olan vatandaşlara daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası, 20 bin TL vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında şartları uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan krediyi de aynı gün içinde hesaplarına yatırmalarına olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası, 20000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu ihtiyaç kredisinden, kredi imkanından faydalanacak olan yemeklerin de 36 ay vadeli olarak kredi başvurularını banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de almaktadır. Ziraat Bankası Banka hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi almanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında geniş bilgileri öğrenebilirsiniz.