Ziraat Bankası Temmuz Ayı Sonuna Kadar 1.51 Faiz Oranıyla, 200.000 TL Kredi Verecek, Başvurular Şubelerden ve İnternette

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir haber geldi. Temmuz ayı sonuna kadar 1.51 faiz oranlarıyla bu bankadan 200.000 TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Ziraat bankası başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte temmuz ayında özellikle bayram öncesi ve bayram sonrasında bu kredileri, internet üzerinden de vereceğini duyurdu. Bankaların 11 tatile girmiş olmasın sebebiyle banka işlemleri internet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat yapılacaktır. Acil para ihtiyacı olan müşterilerde Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa o banka müşterisi olması ile birlikte internet bankacılığı üzerinden işlemlerini yapabileceklerdir. Banka, yayınlamış olduğu duyuru sonrasında 200000 TL'ye kadar vereceği kredilerde, ihtiyaç kredisi ve 1.51 faiz oranlarıyla işlem yapacağını, ayrıca kredi vadelerinde 36 ay vadeye kadar kredi kullandırılacağını söyledi. Sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurunuzu yaparak, acil ihtiyacınızı giderebilir 200000 TL gibi yüksek limitli bir krediyi kullanarak da diğer bankalardaki borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Kredi Başvuru Şartları...

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte kredi başvurularını banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden alacağını duyurdu. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olması ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi kullanabilirler. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 200000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa banka müşterisi olması veya gelir belgelerinin yüksek limitlerde olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları şartı vardır. Ziraat Bankası, bankanın kapalı olduğu zamanlarda ise internet bankacılığı sistemiyle birlikte kredi kullandıracak. Banka hesabı olan kişiler, Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi alarak hemen kredi başvurularını yapmak için mobil uygulamasına girebilir.

1.51 Faiz Oranları İle Kredi Başvurusu

1.51 faiz oranları ile birlikte kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek veya bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaparak bu krediyi kullanabileceklerini söylemiştik. 200000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli yapabilir, daha sonraki tüm taksit ödemelerinizi 36 ay vadeye kadar işlem yaparak bu krediyi kullanabilirsiniz.