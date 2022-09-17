Ziraat Bankası TC Son Rakamı: 02468 Olanlara, 38.000 TL Ödeme Yapıyor, Bu Bankadan Duyuru Olarak Açıklandı...

Ziraat Bankası, TC kimlik numarasına göre, 38000 TL'ye kadar ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı. Ziraat Bankası, TC kimlik numarasına göre, 38000 TL'ye kadar ödeme yapacak ve bu kredilerde şartları uygun olarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası, 38000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan bireysel müşterilerin kredi notu sorgulaması sonrasında puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlara sonuç vererek, kredi imkanı sağlıyor.

36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredilerde taksit ödemelerinizi 3 ayda bir yapabilir veya ilk taksit ödemenizi 90 gün ertelemeli olarak kullanabilir ve 33 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar, 38000 TL'ye kadar nakit kredi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini hemen yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamalarını kullanmaları durumunda daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektedir.

38000 TL gelir belgesiz kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarına banka üzerinden almaları durumunda kredi alabileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşların 38000 TL kredi ödemeli ya almaları durumunda gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri, onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar içinde başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vermektedir.