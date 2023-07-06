Ziraat Bankası, son dönemde düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam etmektedir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, TC kimlik numarasına göre kredi kullanmak isteyen vatandaşlara özel bir kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Ziraat Bankası'nın İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında, başvuruda bulunan kişilere 90 gün ertelemeli olarak 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvuruları da kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Yeni kredi kampanyası kapsamında onaylanan krediler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullanıma sunulmaktadır. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurusu yaparak düşük faiz oranlarından faydalanabilir ve yüksek limitli krediler alabilirler.

Diğer kamu bankaları da TC kimlik numarasına göre kredi imkanı sunmaktadır. Gelir belgesi sunarak, bu bankaların şartlarına uygun olan vatandaşlar da 50.000 TL'ye kadar ödemeler alabilir ve kredileri kullanabilirler.

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesine giriş yaparak kredi detayları hakkında bilgi edinebilir ve başvurunuzu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Onaylanan krediyi internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak, hesabınıza yatırmanız da mümkündür.

Ziraat Bankası'nın TC kimlik numarasına göre kredi imkanı sunan bu kampanyası, vatandaşlara kolaylık sağlamayı ve finansal ihtiyaçlarını karşılamalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Hızlı başvuru ve onay süreciyle birlikte, Ziraat Bankası müşterileri istedikleri miktarda krediye hızlıca erişebilirler.