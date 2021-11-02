Ziraat Bankası TC kimlik numarasına göre 15 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor

Devlet bankası olan ve en çok müşteri portföyüne sahip olan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası olarak kendi bankası'nda hesabı olan kişilere uygun faiz ile kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama sonrasında bankada hesabı olan kişiler t.c. kimlik numaralarına göre banka kredi puanı sorgulaması yapılarak Kredi alabilecek.

Ziraat Bankası özellikle acil ihtiyacı olan kişilere 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu 36 ay vadeye kadar yapılırken ilk taksit ödemesinde dileyen müşteriler 45 gün dileyen müşteriler de 90 gün erteleme yapabilecek. Banka kredi politikaları ve başvuru aşamalarına internet sitesi üzerinden duyurdu.

Ziraat Bankası kredi başvurusu şartları nedir?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda 15 bin TL'ye kadar kredi onayı alabilecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisini almak için banka şubelerinden ve banka resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabilecektir.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte özellikle kişilerin TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak hızlı bir şekilde kredi sonucu verecek. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve kredi notunuz 1200 ve üzerinde ise size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca bankanın internet sitesine girerek buradan internet kredi başvuru formunu doldurabilir ve ihtiyaç kredisi alıp almadıklarını mesaj ile öğrenebilirler. İnternet üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda kredi onayı alan müşteriler hemen hızlı bir şekilde kredi kullanmak için banka şubelerine yine kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte gitmeleri gerekiyor.

Özellikle emekli olan ve sigortalı olarak çalışıp maaşlarını bu bankadan alan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek düşük faizli masrafsız gelir belgesiz ve imzasız kredi kampanyasına katılabilir.