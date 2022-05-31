Ziraat Bankası, t.c kimlik numarası son rakamına göre 22.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin t.c kimlik numaraları üzerinden yapacakları sorgulamalar ile birlikte 22.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşların t.c kimlik numaralarına göre işlemlerini gerçekleştirerek acil ihtiyaç kredisi kullanabileceği Haberi geldi. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa hızlı bir şekilde kredi imkânından faydalanabiliyor ve anında kredi onayı kullanabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden 22.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi için banka şubelerine gitmeden de işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu işlemleri gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de bu banka üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor ve Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak 22.000 TL için başvuruda bulunuyorsunuz.

Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvuru sonrasında Kredi kullanacak olan kişilerin t.c kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak yaşı kredi notu ve Daha önce çalışmış oldukları banka performansı ile birlikte gelir durumu sorgulaması yapılmaktadır. Nakit kredi onayı alacak olan vatandaşların banka üzerinden kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar acil kredi kullanmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilir ve 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir.

En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabiliyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların ayrıca son işyerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin haricinde emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alması durumunda Kredi kullanabiliyor.

Emekli olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için emekli maaşını Bu banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat bankası'na taşıyacaksınız sadece 22.000 TL değil Emekli maaşınıza göre yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi kullanmanız mümkün olmaktadır.