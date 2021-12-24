Ziraat Bankası Şubelerine Gelenler Banka Borçlarını Kapatacak, Başvuru Yaparak 30.000 TL Borçlarınız Ödenecek

Ziraat Bankası üzerinden son dakika ihtiyaç kredisi, kampanyası duyurusu resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Ziraat Bankası, 30000 TL'ye kadar diğer bankalar üzerinde ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile vereceği bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verecek. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz 30000 TL borç kapatma kredisi için banka şubesi üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Banka şubelerine gidecek olan vatandaşlar yanlarında belgelerini de götürmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası Borç Kapatma

Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların bankaların uyguladığı kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarını kapatarak rahat bir nefes alabilecek. Ziraat Bankası, emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan müşterilere belirli şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde onaylanan 30000 TL ile borç kapatma kredisi veriyor.

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan kişiler bu banka üzerinden emekli maaş almıyorsak maaş, taşıma işlemleri sonrasında 30000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi ve eğer daha önce ihtiyaç kredisi kullanmadıysa da 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilir. Belirlenen şartlara uygun olunan kişiler, Ziraat Bankası, emekli müşterisi, sigortalı olarak çalışma, müşterisi ise 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecektir.

Başvuru

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyene kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve kapatacağa borçların belgeleriyle birlikte nakit başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek bu banka üzerinden detaylı bilgileri ve güncel faiz oranlarını öğrenerek, kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de belirtilen şartlar dahilinde istediğiniz zaman 30000 TL ve üzerinde borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz. Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapmaya devam edecek.