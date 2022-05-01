Ziraat Bankası şubelerinden alınacak! SGK üzerinden emekli ve çalışan olmanız yeterli! Nakit kampanyası duyuruldu. Ziraat Bankası’ndan emekli olan ve çalışana nakit ödeme! 70 bin TL tutarlı kesin onaylı kampanya emekliler ve çalışanlar için uygulamaya konuldu. Ziraat Bankası’ndan 70 bin TL tutarlı nakit ödeme hemen alınabilecek. Ziraat Bankası, emekli ve çalışanları ön plana çıkararak hızlı bir şekilde işlem yapacak 70 bin TL tutarlı krediyi uygulamaya koydu. Banka tarafından kesin onay verilecek olan kampanya da ödeme hemen yapılıyor.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan son dakika kampanyasında emekli ve çalışan kesim için 70 bin TL tutarlı ve kesin onaylı kampanyaya katılım için 18 yaş şartı bulunuyor. Düzenli olarak gelir elde eden ve bankalar arasında her hangi bir sıkıntısı olmayan kişilere yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmaları imkânı sunuluyor. Banka tarafından hızlı sonuç verilen kredi de faiz oranı 1,91 olarak uygulanıyor. Banka tarafından verilen ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 70 bin TL ye kadar olan ödemeye hemen hak kazanabilecek.

Banka kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek başvurularını yapabilir. İşlemlerin gerçekleştirilmesi için her hangi bir sıkıntı olmaması, düzenli olarak bir gelirin mevcut olması banka tarafından önem verilen hususlardır. Sizlerde bankanın belirlemiş olduğu kriterleri sağlıyorsanız, daha önce her hangi bir bankadan kredi çekti iseniz ve ödemede icraya düşülmedi ise banka üzerinden bu krediye hak kazanabilirsini. Şayet böyle bir durum söz konusu değilse önceden bulunan icralık borçlarınızı kapatmanız gerekecek.

70000 TL'ye olan kredide banka vadeyi 24 ay olarak belirliyor. 70 bin TL ye kadar kullanılacak kredilerde banka ayrıca, ilk taksit ödemesine 90 gün erteleme imkânı tanınıyor. Banka üzerinden kampanyaya katılım sağlayarak işlem yapılmak isteniliyorsa, en yakın banka şubesine uğramak gerekiyor. Kimlik ve gelir belgesi ile yapılacak başvuruda, geri dönüşler 5 dakika gibi kısa sürede gerçekleşiyor. Kullanacağınız kredilerde banka 24 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturmaktadır. 70000 TL'ye kadar kullanılan kredilerde banka ayrıca, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkânı sizlere sunacaktır.