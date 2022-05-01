Ziraat Bankası Son uyarısını kendi müşterisine yaptı! Banka kartı olan kişiler için son 1 hafta! Bankadan yapılan açıklamada ucuz kredi bir daha verilmeyecek! Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlara on bin TL'ye kadar gelir belgesiz, en düşük faiz oranları ile işlem yapılacağı açıklanmıştı. Geçmiş olduğumuz ay boyunca devam eden bu kampanya mayıs ayı içerisinde de devam edecek ve bankamatik kartı sahibi olan ve bu bankadan maaş alan müşteriler, 10000 TL'ye kadar düşük faizli krediler kullanabilecektir.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bazı şartları uygun olması durumunda 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi alacağını söyleyebiliriz. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek olan bu banka düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğini, sizlere ihtiyaç kredisi paketi vermektedir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası, hesabınız varsa hemen hesabınız üzerine alacağınız internet şifresi ile birlikte bir hafta içinde 10.000 TL'ye kadar mobil uygulama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirirseniz banka şubelerine gitmeden tatil günlerinde bile krediniz hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Verilecek olan bu kredi bireysel ihtiyaç kredisi olacağı için kişilerin çalışıyor olması, emekli olması veya memur olması gerekiyor. Devlet memuru olan vatandaşlar, bu bankadan maaş alıyorsa o daha yüksek limitlerde de gelir belgesiz olarak düşük faiz oranlı krediler kullanabiliyorlar. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda kredi imkanından faydalanabilmektedir.

Emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşıyacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak, 100000 TL'ye kadar hızlı birşekilde işlem yapabilecektir. 100 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 24 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Belirtilen tüm kredilerde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanabilmektedir.