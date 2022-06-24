Ziraat bankası son günü açıkladı: 30 Haziran'a Kadar başvuru yapın!

Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılmak isteyenler için son tarihi açıkladı! 30 Haziran tarihine kadar 25.000 TL kredi almak isteyenlere banka düşük faizlerle kredi verecek ve bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapacak. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, 25.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atabileceksiniz. Bu banka yaptığı bireysel tüketici kredisi için başvuru yapacak olan kişilere, hemen ödemeli kredileri internet bankacılığından vereceğini duyurdu. Banka şartlarına uygun olan kişiler, bu kamu bankası üzerinden istedikleri limitlerde de kredi kullanabilmektedirler. Banka müşterisi olan ve bankada herhangi bir hesabı olan kişiler, daha avantajlı kredi seçeneklerinden faydalanmaktadırlar.

Başvuru...

Ziraat Bankası başvurusu için banka şubelerine gitmenize gerek yok. Eğer bu bankada hesabınız varsa, internet bankacılığı şifresi alın ve bu şifre ile birlikte bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan tutar kadar krediyi hemen hesabınıza şubelere gitmeden atacaksınız. Başvuru yapmak isteyenler, belirli şartlara göre bu kredileri aynı gün içinde banka şubelerinden de kullanabilir.

Banka kredi puanı uygun olan ve bankalarda krediyi alabilmek için geliri olan kişilere, banka hemen onaylı işlem yapacak ve banka şubeleri üzerinden de kredi kullandıracaktır. Kredi notu uygun olan kişiler, uygun faiz oranları ile kredilerini istedikleri zaman alabilmektedirler. Kredi notu uygun olmayan kişiler, uygun kredileri alabilmeleri için bankaya emekli kefil veya ipotek vermesi gerekir. Bankadan kredi alacak kişiler, sigortalı olarak çalışıyorsa, son iş yerlerinde en az 6 aydır sigortalı olarak primleri yatıyor olması gerekmektedir.