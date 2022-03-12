Ziraat Bankası Son Dakika Açıklama Yaptı! 0.49 Faizle Nakit Desteği Kaç Gün Daha Verilecek? Kimler alabilecek? Haberimizde detayları yayınlandı. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 10000 TL ile 20000 TL arasında kredi alacak olan kişiler 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Ziraat Bankası 0.49 faiz oranları ile mart ayı sonuna kadar vereceği bu kredilerde bazı şartlar isteyecek. Resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte Ziraat Bankası 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi vermek için daha önce bu bankadan kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan kişiler ile birlikte kendi bankasından maaş alan kişilere onay vermektedir.

Ziraat Bankası 0.49 faiz oranlarıyla nakit desteğine başvuru nasıl yapılır.?

Ziraat Bankası nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte başvurularını internet bankacılığı veya Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, nakit onay almaları durumunda faiz oranını hemen görebiliyor ve onaylanan tutar isterse, şubelere gitmeden kendi hesabına yatırabiliyor.

Ziraat Bankası 0.49 faiz oranlarıyla 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanırsanız, 36 ay vadeye kadar sizlere kredi ödeme tablosu oluşturulacak ve ilk taksit ödemenizde de 45 gün ve 90 gün ertelemeli seçenekler sizlere sunulacaktır.

Ziraat Bankası başvurusunu ayrıca resmi internet sitesi üzerinden yapabilir veya banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden diğer kampanyalara katılarak düşük faiz oranları ile kredi almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası ve en yakın banka şubesi üzerinden diğer kredi kampanyalarına göz atabilirsiniz.