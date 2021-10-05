Ziraat Bankası, Sıfır Faizli 225.000 TL’lik Krediyi Duyurdu!

Türkiye’nin müşteri sayısı en yüksek olan kamu bankası olan Ziraat Bankası, yalnızca şahıs müşterilerine değil, genç girişimci ve KOBİ’lere de olan desteğini sürdürmeye devam ediyor.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programını bitiren ve 30 yaş altındaki genç kadınlar için 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verebilen Ziraat Bankası, bu haberle beraber esnaf ve girişimci insanların yüzünü güldürüyor.

Kadın Girişimciler İçin Sıfır Faizli Kredi İmkanı

Ziraat Bankası, bildiği üzere Türkiye’deki en çok müşterisi olan devlet bankalarından birisi. Kamu bankası olduğu için de devlet kurumlarına bağlı olarak bazı işbirliği destekleri ile faizsiz kredi avantajlarını da sunabiliyor. Sunulan bu avantajlardan biri ise genç kadın girişimciler ile ilgili. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programını tamamlayan, 30 yaş altı kadın girişimciler için Ziraat Bankası tarafından sunulan sıfır faizli kredi avantajı isteyenlere verilecek.

Sıfır Faizli Kredinin Özellikleri

Ziraat Bankası tarafından sunulan sıfır faizli destek kredisi, iki farklı husus ile öne çıkıyor. Bunlardan ilki henüz işletme açmamış, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programını tamamlamış, 30 yaşını doldurmayan kadın girişimci olmaktır. Bu durumda olan kadın girişimciler, en fazla 100 bin TL’lik faizsiz kredi imkanından faydalanabileceklerdir. Bu koşulun bir başka kullanım imkanı da vardır. Eğer son 1 sene içinde kurulan iş yeri ve iş yerine ait olarak en az 1 yıllık bir ustalık belgesi var ise Ziraat Bankası’ndan alınabilecek sıfır faizli destek kredi miktarı 100 bin TL’den, 225 bin TL’ye yükselebiliyor.

Krediden Kimler Faydalanabilir?

Ziraat Bankası tarafından sunulan faizsiz kredi imkanı belli başlı şartların taşınması halinde başvuru sahiplerine verilebilecek. Bu şartlar ise şu şekilde açıklanmıştır:

“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” uyarınca, kredi başvuru tarihinden itibarı ile en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olunması,

Ustalık belgesiyle ilgili olan meslek kolunda, son 1 sene içinde kendi adına işletme kurulduğunu belgeleyen girişimci olan esnaf ve sanatkârlar.

KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programını bitirenler.

KOSGEB tarafından onaylanan iş projelerini Ziraat Bankası’na sunabilen ve kredi başvuru tarihi baz alındığında 30 yaşını doldurmamış genç girişimci esnaflar ve sanatkârlar.