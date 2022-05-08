Ziraat Bankası Sabah Saatlerinde Duyurdu, 15.000 TL Ödeme Başvurusu Rekor Kırdı! Ziraat Bankası, sabah saatlerinde paylaştığı son dakika duyurusu ile nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlara özel olarak 15.000 TL tutarına kadar olan miktarlarda ödeme yapacağına yönelik bir açıklamada bulundu. Üstelik bu ödeme de vatandaşların bütçesi düşünüldü ve toplamda 36 ay vade ile beraber üç ay ertelemeli ödeme seçeneği ile önemli bir imkan sunulmuş oldu.

Banka tarafından açıklanan promosyonu ihtiyaç kredisi, vatandaşın nakit ihtiyaçlarını yönelik en önemli girişimlerden birisi olarak son günlerde on plana çıkmıştır. Bu kredi kampanyasına başvuru için, vatandaşların banka tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekmektedir. Şartları karşılamanız halinde, banka üzerinden kimlik numarası sorgulamasıyla 15.000 TL’ye varan tutarlarda ödemeleri hemen alabilecek, banka hesabınız üzerinden de ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz.

Ziraat Bankası, pandemi sürecinde vermiş olduğu önemli destekleri bir yenisini daha ekleyerek Pandemi sonrasında ortaya çıkan ekonomik bunalımdan sorun yaşayan vatandaşların yaralarına merhem olmak için önemli bir kampanyaya imza attı. Buna göre ekonomik sıkıntı yaşayan ve nakit ihtiyacında bulunan kişilere kimlik numaraları üzerinden 15.000 TL’ye varan tutarlarda ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.

Ayrıca bu kredi gelir belgesi talep edilmeden verilebilecektir. Bu krediye başvuru için size en yakın olan bankanın şubesine gidebilir, internet bankacılığına giriş yapabilir, mobil bankacılık üzerinden başvurabilir ya da bankanın müşteri hizmetleri iletişim numarasıyla görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Banka tarafından sunulan şartları uygun olmanız halinde, çok kısa bir süre içerisinde kredi başvurunuz değerlendirilecek ve onay verilmesi halinde de bekleme olmadan bu paraları banka hesabınıza aktarabileceksiniz.