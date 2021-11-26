Ziraat Bankası Sabah Duyurdu, 0.55 Faizli Nakit Kampanyası İçin Son Gün Geldi, Başvuru Ekranı Açık

Ziraat Bankası kasım ayı içinde başlatmış olduğu 0.55 faiz oranları ile vermiş olduğu nakit kampanyasında bugün son gün olduğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve kullanmış oldukları kredileri düzenli olarak ödemiş olan kişiler emekli çalışan veya devlet memuru olması durumunda 10.000 TL ye kadar 0.55 faiz oranları ile nakit kampanyasından faydalanabilecek.

10.000 TL'ye kadar verilecek olan nakit kampanyasına katılacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli olarak bu destek kampanyasından faydalanarak 0.55 faizli kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada 10.000 TL'ye kadar yapacakları ödemelerde hızlı bir şekilde sonuç vereceğini sadece kendi bankası'ndan emekli maaşı alan ve çalışan kişilere bu kredi kampanyası ne yaptığını duyurdu.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve 0.55 faizli nakit kampanyasına başvuru yapabilirler. İlk Kredi ödemenizde 90 gün erteleme yapabilir ve toplamda 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere yapmış olduğu Bu kampanyada emekli kredisi adı altında hızlı bir şekilde sonuç vereceğini ve emekli olan kişilerin emekli maaşının bu bankadan almak istemeleri durumunda daha yüksekliklerde de düşük faizli kredi kullanacağını duyurdu. Ziraat Bankası resmi internet sitesine girerek Kampanya hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.