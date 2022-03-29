Ziraat Bankası sabah açıklamasında emekli maaşı alan kişilere 12.000 TL kimlikle ödeme yapacağını açıkladı! Ziraat bankası nakit kampanyası için emeklilere duyuru yapıldı. Ziraat bankası nakit kampanyasına katılacak olan kişiler uygun faizlerle kredi alabilmeleri için başvurularını yapması gerekiyor. 12.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar nakit imkanı sağlanmaktadır.

Emekli olan kişilere nakit verecek olan banka, yaptığı açıklama ile birlikte emekli olan kişilere hemen sonuç vereceğini açıkladı. Nakit isteyenler başvurularını yaptıktan sonra emekli maaş hesaplarına ödemeleri alacak ve üstelik alacakları bu nakit kampanyasında gelir belgesiz olarak işlem yapılmaktadır. Sizlerde başvurunuzu yaparak Ziraat Bankası üzerinden verilen bu nakit kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası 12.000 TL emekli kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, başvurularını banka şubelerinden istedikleri zaman yapabileceklerdir. Ziraat bankası nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişiler banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte istedikleri zaman başvuru yapabileceklerdir. Ziraat bankası 12.000 TL'ye kadar yapılacak bu kredi kampanyası ayrıca mobil uygulama üzerinden de başvuru yaparak alınıyor. 12.000 TL nakit kredi için bankaya başvuru yapacak olan kişiler, emekli maaşı hesabı üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte hemen sonuçlarını mobil uygulamadan görecek, onaylanan kredi var ise hemen hesaba atabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankadan sadece 12.000 TL değil 12.000 TL üzerinde de kredi alabilirsiniz.

Özellikle bankalardaki olan borçlarınızı kapatmak için kredi almak istiyorsanız tüm banka kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada ödeyebilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için Ziraat Bankası şubelerine giderek işlem yapabilirsiniz.