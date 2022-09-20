Ziraat Bankası Rekor Deniyor! Başvuru Yapan Banka Hesaplarına 100.000 TL Belgesiz Ödüyor

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabileceğinizin haberi verildi. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için banka aynı gün içinde destek ödemeleri vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alırken, 100000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler ise 24 ay vadeli, bankadan kredi alabilmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi hemen aynı gün içinde ödeneceği açıklandı.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

100 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara şartlara uygun olmaları durumunda işlem yapacak olan Ziraat Bankası, bireysel müşterilere belirli şartlar dahilinde onay verecektir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterisi olması ve emekli olması durumunda ise maaş müşterisi olmalarıyla birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredilerini aynı gün içinde hesaplarına olabileceğini de söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşları 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi hemen vermektedir.