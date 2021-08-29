Ziraat Bankası Okula Gidecek Olan Çocuğu Olan Ailelere 5000 TL - 10000 TL Arasında Nakit Ödemesi Yapıyor

Ziraat Bankası üzerinden son dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Okula gidecek olan çocuğu olan ailelere 5000 TL ve 10000 TL arasında kredi ödemesi yapılacak. Düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan Ziraat Bankası, kredi kampanyasından, okul ihtiyaçlarınız ve okulöncesi olan ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler bu kredilerin başvurularını, bankalara gitmeden de yapabileceklerdir. İnternet bankacılığı üzerinden internet şifresi ile birlikte giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredinizi de hemen düşük faiz olarak hesabınıza atabilirsiniz.

Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuruda, okul öncesi eğitim için para ihtiyacı olan kişilere 5000 TL ve 10000 TL arasında kredi ödemesi yapacağını resmen duyurdu. Alınacak olan bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapılırken, ilk taksit ödemesinde de kişiler, 3 ay erteleme yaparak rahat bir nefes alabilecekler. Ziraat Bankası kredi başvuru şartlarını ve başvuru imkanı nasıl yapılır, bunun hakkında bilgileri yayınladı.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları belli oldu.

Ziraat Bankası üzerinden, okul öncesi ve ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz 5000 TL ve 10000 TL arasındaki kredi ödemelerini alabilmeniz için bazı şartlara uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacağınız için bankanın uygulamış olduğu, kendi kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan müşteriler kredi başvurusu yaptıkları zaman hemen onay alabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişilerin bankalar üzerinden sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi almaları ile birlikte banka müşterilerden 6 ayda en az son işyerinde sigortasının olmasını isteyecektir. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, bu kurala uymanız gerekiyor ve ayrıca emekli olan müşterilerin de emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda kredi onayı verilmektedir.

Daha önce bu bankadan kredi kullanan kişiler bu okul Öncesi Eğitim Destek Kredisi için de ayrıca, başvurularını yapabileceklerdir. Düzenli ödemeler yaptıysanız ve bankalar, aranızda herhangi bir sorun yoksa, Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeli 10000 TL'ye kadar nakit alabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka, belirli destek ödemelerini hızlı bir şekilde kendi internet sitesi üzerinden yapacaktır. İnternet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar kredi onay alacağınızı görebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, ayrıca banka şubelerine gidebilir veya bankanın size yakın olan ATM'si üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Herhangi bir yerden başvuru yaptıktan sonra Ziraat Bankası, sizin kredi ödemeniz için bir sorgulama yapacak, kredi notunuza bakarak bu işlemleri onaylayacaktır. Kredi onayı aldıktan sonra Ziraat Bankası şubelerine giderek kredinizi kimlik ve gelir belgenizle kullanabileceksiniz. Detayları bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.