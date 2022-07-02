Ziraat Bankası Ödemeleri Yapmaya Başlıyor: 0.77 Faiz Oranlarıyla Kredi Sunulacak mı?

Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası’ndan 0.77 faiz oranlarıyla kredi çekmek mümkün hale gelecek. Banka bahsi geçen kampanyaya dair birtakım duyurular yapmaya başladı. Nakit gereksinimi olan kişiler anında ödeme almış olacak. Son dakika haberi doğrultusunda Ziraat Bankası ve öteki bankalardan kredi alan ve bahsi geçen kredilerin her birini de düzenli bir biçimde ödemekte olan bireylere anında kredi sağlanmaktadır. Ziraat Bankası banka hesabı bulunan bireyler ise 0.77 faizler dahilinde kredi çekerek 5 bin TL alabilecektir.

Ziraat Bankası’nın Bu Adımı Çok Konuşuldu

Ziraat Bankası başlangıcını yaptığı bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen bireyler için de destek sunmuş olacak. Emekli olunması halinde daha düşük faizlerle kredi verilecek. Siz de bankanın bu kampanyasına katılıp işlem gerçekleştirmek niyetindeyseniz eğer banka resmi web sitesinden güncel faiz oranlarına dair bilgi almalısınız. Bu şekilde çok daha rahat hareket etmiş olursunuz. Ziraat mobil uygulaması üzerinden de bu kampanyaya aktif bir biçimde katılım sağlayabileceğinizi bilmelisiniz. Oldukça faydalı bir kampanyadır ve herkesin bütçesine iyi geleceğini düşünüyoruz. Yine de elbette bu konudaki seçim tamamen size kalmış olacaktır diyebiliriz. Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine telefon açarak dilediğiniz soruyu sorabilir, kampanya hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bilgi alışverişi sayesinde soru işaretleriniz de her açıdan giderilmiş olur.