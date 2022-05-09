Ziraat Bankası nakit kampanyasını açıkladı! Bankamatik kartı ve kredi kartı olanlara 50.000 TL verilecek. Son dakika kampanyasına nasıl katılacaksınız belli oldu! Ziraat Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında banka ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak istiyor.

Ziraat Bankasının resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte mayıs ayı sonuna kadar yapacağınız tüm kredi başvurularında 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi onay alabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan bankamatik kartı veya kredi kartı kullanan vatandaşlar ise başvurularına şubelere gitmeden hemen internet bankacılığı üzerinden yapabilir ve kredi onayı almaları ile birlikte banka şubesine gitmeden hesabına onaylanan tutar yatırabilir. Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar içinde yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan emeklilerin maaş, taşıma işlemleri sonrasında diğer bankadaki olan tüm borçlarında kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler ve gelir belgesiz olarak kredi alabilirler. Ziraat bankası, şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formu dolduran vatandaşlar, gelir belgesiz olarak almış oldukları bu krediler ile birlikte hızlı birşekilde sonuçlarını hemen hesaplarına yatırabilecekler. Ziraat bankasi şubelerine gitmeden işlem yapacak olan kişiler kendi banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde bu bankadan kredi kampanyasına katılmış olmaktadır.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusunda, şartlara uygun olan vatandaşlara ait kredi imkanı sağlamaktadır.