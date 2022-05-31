Ziraat Bankası, Nakit İsteyenlere 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Vereceğini Açıkladı! Bomba Proje Açıklandı!

Ziraat bankası nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödemeli kredi verecek. 100.000 TL'ye kadar başlatılan bu kampanyada kişilerin gelir durumu ve daha önceki kredi kullanım durumları hesaplanarak onay verilecek. Haziran ayının sonuna kadar devam edecek bu kampanyada düşük faizler dikkat çekiyor.

100.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilerin banka müşterisi olması durumunda hemen aynı gün içinde onay alacağını söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacı olan kişiler, başvuru yaptıklarında hemen işlemlerini yapacak ve 100.000 TL'ye kadar kredi alacak.

24 ay vadeye kadar verilecek bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişiler onay almaktadır. Kredi alacak kişinin gelir belgesi olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda onay verilir. Kredi notu da 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Ziraat bankası nakit kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini hemen aynı gün hesaplarına atacaklardır. Kredi başvurusu yapacak olan kişi emekli ise emekli maaşını bu bankadan alması gerekiyor. Emekliye daha ayrı ve özel kampanyalar yapılmaktadır.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır ???

Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, en yakın banka şubelerinden işlemlerini kolayca yapabilirler. Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgesini yanında götürmesi gerekiyor. Kredi onayı aldığınızda hemen hesabınıza para yatacak.

50.000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde banka 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapmaktadır. Kredi notu ve gelir durumu uygun olan kişilere ödeyebilecekleri güçte kredi verilmektedir.

Ziraat bankası kredisi mobil uygulamadan veriliyor mu?

Ziraat bankası üzerinde hesabı olan kişiler, banka şubelerine gitmeden de kredi onayı alabiliyor. Başvuru yapacak olan kişiler, internet bankacılığı şifresi alarak hemen işlem yapabilmektedir. İşlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra sizlere kredi sonucu hızlı bir şekilde verilir ve onaylanan tutar hesaba yatar.

Bu şekilde yapacağınız kredi başvurularında gelir belgesiz olarak işlem yapacaksınız. Banka bu kredilerde faiz oranlarını 1.71 civarında tutuyor. Kişilerin kredi notuna göre ve banka müşterisi olması durumuna göre de daha düşük faizlerle kredi veriliyor.

Kredi notu uygun olan kişiler, bankanın resmi internet sitesine girerek, kredi için başvuru yapabilir ve buradan ayrıca faiz oranlarını öğrenerek, aylık taksit tutarlarını hesaplayabilirler.