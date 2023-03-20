ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE 300 TL HEDİYE!

Ziraat Bankası müşterileri için çok özel bir kampanyaya imza attı. 23 Mart Perşembe günü itibarıyla Müslüman alemi için büyük bir anlam ve önem taşıyan Ramazan ayı başlıyor. Ziraat Bankası Ramazan ayına özel hazırladığı kampanya ile müşterilerine özel bir fırsat sundu. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sofralarda artan birlik ve beraberliğin yanı sıra mutfak alışverişi artıyor. Ziraat Bankası tam da bu noktada müşterileri için cazip bir teklifle geldi. Ziraat Bankası tarafından hazırlanan kampanyaya göre, Bankkart ile anlaşmalı olan market, manav, bakkal, şarküteri, kasap gibi iş yerlerinden yapılacak olan alışverişlerde her 300 TL ve üzerinde yapılacak olan alışverişe karşılık olarak 30 TL ve toplamda ise 300 TL Bankkart lira hediye edilecek.

Bankalar dönem dönem yapmış oldukları kampanyalar ile müşterilere nakit ve puan hediyesi veriyorlar. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte yeni kampanyalar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kampanya duyurusu yapan Ziraat Bankası, Ramazan ayında müşterilere 300 Türk lirası hediye edileceğini duyurdu. Peki, Ziraat Bankası tarafından müşterilerine özel olarak sunulacak olan 300 TL hediye almak için ne yapmak gerekir? Merak edilerek araştırılan bu sorunun cevabı haberimizde.

ZİRAAT BANKASI 300 TL HEDİYE KAMPANYASI

Ziraat Bankası yeni kampanyasının duyurusunu açıkladı. Buna göre Ziraat Bankası kartları ile market sektöründe yapılacak olan alışverişlerle Ziraat Bankası müşterileri toplamda 300 TL hediye para kazanabilecekler. Bankkart ile anlaşmalı olan market, bakkal, manav, kasap, şarküteri gibi iş yerlerinden yapılacak olan alışverişlerde her 300 TL ve üzerinde yapılacak olan alışverişe karşılık 30 TL ve toplamda ise 300 TL Bankkart lira hediye edilecek. Bankkart lira olarak alınacak olan ödül ile müşteriler alışveriş yapma fırsatı yakalayacaklar.

KAMPANYAYA NASIL KATILIM SAĞLAYABİLİRSİNİZ?

Ziraat Bankası 300 TL hediye kampanyasının şartlarını belirledi. Buna göre kampanya 17 Mart 2023 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılıp ödül alabilmek adına müşterilerin kampanyaya katılması gerekiyor. Bu kampanya katılımı Bankkart Mobil, internet sitesi veya RAMAZAN yazarak 4747’ye kısa mesaj gönderilerek katılım sağlanacak.

ZİRAAT BANKASI 300 TL HEDİYE KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler kampanyanın fırsatlarından faydalanamayacak. Kampanya katılım yapılmasından sonra anlaşmalı üye iş yerlerinden Bankkart POS ile işlem yapılması gerekiyor. Diğer bankaların POS cihazlarından gerçekleştirilecek işlemlerle ödül kazanılamayacak.

Aynı gün içerisinde bir iş yerinden birden çok alışveriş yapılırsa sadece ilk alışveriş geçerli sayılıp kampanyaya dahil edilecek. E-ticaret yolu ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilemeyecek. Kampanyanın şartlarını yerine getiren müşteriler harcama yaptıkları an Bankkart liralarını alabilecekler. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kampanya dahilinde olmadıkları için bu kartlarla yapılacak olan alışverişlerle hediye kazanılamayacak.