Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası direk bağlanma konusu oldukça son zamanlarda merak edilmektedir. Ziraat bankası müşteri hizmetleri numarasını aradıktan sonra, müşterilerin en çok sıkıntı duydukları konulardan birisi direk bağlanma kurmaktır. 0 850 220 00 00 numarasını aradıktan sonra Ziraat bankası müşteri hizmetleri numarasını arayacaksınız. Bu numarayı aradıktan sonra belirli tuşlamalar yapmazsanız, müşteri temsilcisine zor bağlanırsınız. Sizler için yapmış olduğumuz araştırmalar ile birlikte Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri direk bağlanma şu şekildedir...

Ülkemizin kamu bankası olan ve uzun yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası, 100 yıldan fazladır hizmet veren tek bankadır. Ziraat Bankası bu sebeple, oldukça iyi bir şekilde müşteri portföyü oluşturmaktadır. Banka şubeleri ile yapılacak işlemler ile birlikte, ayrıca ziraat bankası müşteri hizmetleri numarası ile de kolayca işlem yapabilir, bağlantı kurarak yardım talep edebilirsiniz. Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası arandıktan sonra belirli tuşlamalar yapmazsanız, menüde dolaşır ve direk temsilciye bağlanamazsınız.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri numarası 0850 220 00 00 olarak biliniyor. Bu numarayı aradığınız zaman banka hemen sizlere destek verecek. Üstelik 7 gün 24 saat bu numara aranabilmektedir. Ayrıca bu numara haricinde bankanın 444'lü numarası olan 444 00 00 numarasını da arayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasına direk bağlantı kurmak için öncelikle 0850 220 00 00 numarasını aramak gerekiyor. bu numara arandıktan sonra sizleri sesli yanıt karşılayacak ve menüye aktaracaktır. Şimdi sizlere sırayla neler yapacağınızı gösterelim.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası arandıktan sonra sesli sistem üzerinden telesekreter konuşmaya başlarsa, 1 tuşuna basın. Daha sonra 6 tuşuna basın.

Sesli yanıt sisteminde TC kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Bu şekilde TC kimlik numaranızı girerek, diğer menüye aktarılacaksınız. Kredi kartı veya Banka kartı numarası istenecektir. Buradaki 16 haneli kart numaranızı gireceksiniz. Kart numaranızı girdikten sonra sizden bu kartın şifresi istenir. Bu şifreyi de girdikten sonra 0 tuşuna basarsanız müşteri temsilcisine direk bağlanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası bankaya kayıtlı olan numara ile arama yaparsanız, kart numarası girmeden de bu menüye direk ulaşabilirsiniz.

Kısacası tuşlama sırası şu şekilde oluyor. 444 00 00 veya 0850 220 00 00 arandıktan sonra İlk önce 1 sonra 6 daha sonra da 0 tuşuna basarak, temsilciye direk bağlanacaksınız.