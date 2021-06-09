Ziraat Bankası Müjdeyi Verdi, Emekliye ve Çalışana 4.000 TL Veriliyor

Ekonomik zorluklar yaşadığımız şu günlerde bankaların yapmış olduğu kredi kampanyaları oldukça tercih edilmektedir. Özellikle acil para ihtiyacı olan kişiler kolay kredi veren bankalar üzerinden hızlı bir şekilde onay olabilirler. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de hızlı bir şekilde 4000 TL kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu, emekli ve çalışan kişilerin alabileceği bir kredi kampanyası olmaktadır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan bu kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde nasıl onay alacağınız hakkında da bilgiler verildi.

Ziraat Bankası 4.000 TL Veriyor

Devlet bankası olan Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli ilk taksit ödemesinde üç ayı ertelemeli 4000 TL kredi kampanyasını duyurdu. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirli kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen anında kredi onayı alabilecekler. Ziraat Bankası Banka politikaları, şu şekildedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve on sekiz yaşından büyük olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Ziraat Bankası hesabı olan kişilerin banka şubelerine gitmeden de online internet bankacılığı üzerinden kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır aynı iş yerinde sigorta primlerinin yatmış olması gerekiyor.

Emekli olan kişilerin emekli maaşları bu banka üzerinde değilse, kredi notu yüksek olması gerekli. Emekli kişilerin kredi notu düşük olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine maaş taşıması yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirler.

Ziraat Bankası, 4000 TL kredi kullanacak olan kişilerin bu e haciz gibi durumlarında hesapları üzerinde ev olmaması gerekiyor.

Bankalardan, icralık ve avukatlık olan kişilerin kredi onayı alamayacağını söylemek isteriz.

Yukarıda belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi başvuruları, banka şubelerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden verilen kredi başvuru şartlarına uygun olan kişiler, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurularını banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesiyle yapabilirler. Kredi kullanmak isteyen kişiler bu şartlarda hemen banka şubesine gittikleri zaman kredi başvurusu yapar yapmaz, hemen ne kadar kredi onayı alacaklarında görebilirler. Banka kredi politikalarına uygun olan kişilerin bu krediler üzerinde limitlerde de kolay olacağını söylemek isteriz. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden onay alabiliyorlar. İnternet bankacılığı şifresi alarak hemen, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi bölümünden kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, onay alırsanız, onaylanan tutar kadar kredinizi 36 ay vade seçenekleriyle hesabınıza yatacaktır.