Ziraat Bankası Mobil Uygulamasını Kullananlar, Artık Bankaya Gitmeden İhtiyaç Kredisi Alacak!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda artık internet bankacılığında kullanarak işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşların daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceği haberi geldi. Devlet bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi ödemesini, haftasonu olsa bile kendi vatandaşlarına yapmaktadır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, eğer internet bankacılığı üzerinden kredi almak istiyorsa, bazı şartlara da uygun olması gerekiyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi notu 1200 ve üzerinde olması, banka kredi sicili temiz olması ve daha önce, özellikle bu banka üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların alabilecekleri bu nakit kredi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara sadece 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve masrafsız kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubelerine giderek de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Devlet bankası olan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara hemen işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan emeklilerin içinde özel kampanyalar hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan veya emekli maaşını bu bankaya taşımak isteyen vatandaşlara yüksek limitli ihtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler banka şubelerinde maaş taşımaları durumunda 750 TL'ye varan emekli promosyonu ile birlikte düşük faizli ve banka kredi notu düşük olsa bilek, onay alabileceği, ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabilmektedir.