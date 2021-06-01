Ziraat Bankası Milyonları Sevindirecek Yeni Kredi Paketi Duyurusu! Şimdi Alın 6 Ay Sonra Ödemeye Başlayın

Ziraat Bankası vatandaşların yüzünü güldürecek yeni kredisini duyurdu. Ödemesiz dönemle verdiği kredi kampanyasından koşulları sağlayan her vatandaş yararlanabiliyor. Uygun faiz oranlarıyla verilen kredinin ayrıntılar haberimizde.

KAMU BANKASI RESMİ OLARAK AÇIKLADI

Ziraat Bankası yeni kredi paketini resmi olarak açıkladı. Korona virüs salgını boyunca devlet kamu bankaları aracılığıyla birbirinden farklı kredi destek paketleri sunmuştu. Yeni bir kredi fırsatı da Ziraat Bankası tarafından paylaşıldı. Esnaf, memur ve vatandaşlar kim olursa olsun koşulları sağlayan her vatandaşın başvuru hakkı bulunuyor.

Başvuru yapıldıktan sonra ise vatandaşların önce koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol ediliyor. Ardından da kredi işlemleri başlatılıyor. Eğer vatandaşlar banka müşterisiyse 3 ila 5 iş günü içerisinde kredilerini alabiliyorlar. Banka müşterisi olmayan vatandaşlarımızın ise genelde üyelik işlemleri ile birlikte kredilerini almaları 4 ila 5 iş günü sürmekte. Bankanın yeni destek kredisiyle birlikte de finansman desteği alan vatandaşlar rahat bir nefes alıyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ DÖNEM İMKANI

Kamu bankalarından biri olan Ziraat tarafından açıklanan kredi birçok vatandaşımızın yüzünü güldürdü. Kredinin en güzel yanı ise 6 ay ödemesiz dönemle birlikte verilmesi. Böylece vatandaşlarımız kredilerini aldıklarında hemen geri ödemeye başlamıyor. Yaz ve sonbahar dönemi boyunca kredi derdine düşmüyor ve kışın geri ödemeleri başlıyor.

Korona virüs salgını devam ederken alınan kredilerde birçok vatandaşımız hemen geri ödemeye başladığı için zorlanmıştı. Fakat bu kredi de verilen 6 ay ödemesiz dönem kredi alan kişilere nefes gibi geldi!

Ziraat Bankası tarafından yazılı olarak duyurulan kredi de 6 ay ödemesiz dönemin yanı sıra 18 ayda vade imkânı bulunmakta. Kamu bankası kredi fırsatından kimlerin yararlanabileceğini de açıkladı. Koşulları sağlayan vatandaşlar kredi için başvuruda bulunabilecek.

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ KREDİ BAŞVURU KOŞULLARI

Kamu bankasının sunduğu kredisine koşulları sağlayan 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey başvuru yapabilecek. Başvuru ise sadece şubelerden yapılmakta. Koşulları sağlayan vatandaşların gerekli evraklarla birlikte herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurması kredi kampanyasından yararlanması için yeterli olacak.

Korona virüs salgın döneminde işletmelerin nakit finansmanlarını karşılamak için kamu bankaları aracılığıyla destek kredisi sunulmakta. TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı olarak verilen bu “Nefes Kredisi” salgın zamanında birçok işletmeyi rahatlatmakta. 6 ay geri ödemesiz toplamda da 18 ay vade imkânı olan nefes kredisi paketinden her işletme cirosuna göre yararlanabilmekte.

· 2020 yılı sonunda cirosu 0 ila 1 milyon Türk lirası arasında olan işletmeler 50 bin Türk lirasına kadar finansman alabiliyor

· 2020 yıl sonunda cirosu 1 ila 10 milyon Türk lirası olan işletmeler ise 200 bin Türk lirasına kadar finansman desteği alabiliyor

Ziraat Bankası aracılığıyla sunulan Nefes Kredisi kapsamında yıllık sabit faiz oranları uygulanmakta. İşletmelerin kredileri karşılığında yıllık alacakları sabit faiz oranı ise ,50 olarak paylaşıldı.

KİMLER FAYDALANABİLİR

- KOBİ

- Ticaret ve sanayi odası ya da ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaların birine kayıtlı olan veya ticaret borsasına kayıtlı olan

- 2020 yılının son günü itibariyle önceki yıla göre % oranında gelir kaybı yaşamış ve bunu belgeleyen işletmeler

01.01.2019 sonrasında kurulan işletmeler içinse kredi kapsamında ciro kaybı koşuluna bakılmamakta. Yukarıda koşulları sağlayan ve iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan müşterileri KGF kefaletinden yararlanıp destek kredisi alabilecekler.