Ziraat Bankası Kredi Kartı Olanlara Müjde! 10000 TL Hesaba Yatabilir! Sınırlı Sayıda Başvuru Alınıyor

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı devlet destekli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Ziraat Bankası üzerinden kredi kartı olan kişiler, 10.000 TL'ye kadar hemen hesaplarına yatan nakit imkanı sağlanıyor. Acil para ihtiyacı olan kişilerin bu kampanyaya katılarak hemen onay alacağını söyleyebiliriz. Kredi kartı olan kişiler, eğer düzenli olarak bu kredi kartını ödüyorsa, 10.000 TL kredi hesabınıza atacaksınız. Ziraat Bankası 10.000 TL kredi verdiğinde 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunacaktır. 3 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi içinde Ziraat Mobil uygulamasına girerek işlem yapacaksınız.

Nereden Başvuru Yapılır?

Başvuru Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek, banka şubelerinden ve ATM üzerinden yapılmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden yaptığınız başvuru sonucu 1 saat içinde sonuçlanır. Ayrıca bazı müşterilerin hazır kredi limiti olursa, beklemeden hesaba para yatar. Acil para ihtiyacı olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden, kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapan kişiler hemen onay alabileceklerdir.

Kredi Alamayanlar Ne Yapacak?

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, başvuru yaptıktan sonra onay alamayan kişiler, kredi başvurusu yapmadan 30 gün bekleyecek ve bundan sonra kredi başvurusu yapacak. Bu süre içinde başvuru yapmadan tüm borçlarınızı ödemeniz ve güncel borcunuzun olmaması gerekmektedir. Kredi almak isteyenler, bu şartlara göre tekrardan başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası 20.000 TL haricinde de başvuru yapan kişilere onay veren kredi kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli olması durumunda bu bankadan emekli kredisi alabileceklerdir. Kredi alacak kişiler, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alıyorlarsa, ihtiyaç kredisi başvurusunu bankadan yapabilir ve 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli alınan bu krediler ayrıca borç kapatma kredisi olarak da veriliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, kredilerini anında alabilmeleri için banka şubelerine gidebilirler. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa, bu kredileri alabilmeleri için 12 aylık sigortalarının olması gerekmektedir. Kredi notu sıfır olan kişilerde Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilir.