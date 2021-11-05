Ziraat Bankası kredi hamlesini duyurdu: 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay verilecek

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı verileceği son dakika olarak banka tarafından duyuruldu. Acil Para ihtiyacı olan kişilerin her zaman yanında olan ve kamu Bankası olan Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz olarak 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası vereceği bu krediler de 100 bin TL'ye kadar kişilerden gelir belgesi istemeyecek. Gelir belgesiz kredi kullanabilmeniz için de bu bankada hesabınızın olması veya bu bankadan maaş almanız gerekmektedir. Yapılan kampanya duyurusu ile birlikte düşük faiz oranları ile alacağınız 100.000 TL İhtiyaç kredisinde banka 24 ay vade ile sizleri ihtiyaç kredisi kullandıracak.

Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Kredi kullanacak olan kişilerden Ziraat Bankası belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi onayı verecek.

Sigortada olarak Bir işyerinde çalışıyorsanız en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primleri yapmış olması banka tarafından istenilen ilk şarttır.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankadan alıyorsa 100 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız 100 bin TL'ye kadar alacağımız İhtiyaç kredisinde diğer bankadaki olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı da kapatacaklardır.

Ziraat Bankası emekli maaşını alan müşterilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıyor. Başlatılan Bu kampanyada emekli olan sigortalı çalışan kişilerde yararlanabilecek.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve bu bankada maaşınız varsa maaş aldığınız şubeye giderek sadece kimliğinizi vererek gelir belgesiz olarak 100 bin TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

100.000 TL'ye kadar verilecek olan İhtiyaç kredisinde banka kendi şube yetkisinde kredi onayı vereceği için müşterilerine aynı gün içerisinde Kredi sonucunu verecek ve kredi onayı alan kişilerde ne kadar tutar da kredi onayı aldılarsa bu tutar kadar kredisini hemen hesaba yatırabilecek.

Bankanın resmi internet sitesine girerek veya banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu hakkında bilgiler alabilir kredi faiz oranlarını gelir belgesiz kredi şartlarını öğrenebilirsiniz.