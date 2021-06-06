Ziraat Bankası Kredi Borcu Olanlar Dikkat Banka Destek Ödemesi Kredisi Verecek

Ziraat Bankası kredi borcu olanlar için son dakika kredi kampanyası başlatıldı. Pandemi'ye özel olarak verilecek destek ödemesi kredilerinde 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan ve Ziraat Bankasında daha önceden kredi almış olan kişilere banka, şubelere gitmeden 50000 TL'ye kadar internet üzerinden onay verecek. Yapılan bu duyuru sonrasında bankanın kredi başvuru aşamaları ve şartları belli oldu. İşte haberin detayları...

Ziraat Bankası korona virüs salgını döneminde vatandaşları destek olmak için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası üzerinden daha önce kredi kullanan ve bankanın kredi kartını kullanan kişilere banka hesapları üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi onayları verilecek. 50000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte dilerseniz çekmiş olduğunuz krediyi ve bankalarda olan kredi kartı borçlarınızı da bu kredi içinde ödeyebileceksiniz. Ziraat Bankasının yapmış olduğu bu kredi kampanyası 3 ay ertelemeli olarak verilmesi de sevindirici bir haber olarak bizlere yansıdı.

Kredi Başvuruları Başladı

Ziraat Bankası üzerinden daha önce kredi kullandıysanız kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankanın hesabı üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurunuzu yapabileceksiniz. Kredi başvurusu yapan kişiler uygun faiz oranları ile kredilerden yararlanacaklar. İnternet bankacılığı üzerinden verilecek olan bu 36 ay vadeye kadar verilen bu kredi onay almanız ile birlikte hemen hesabınıza atabilecek ve dilediğiniz vade sayısını seçerek kredinizi kullanabileceksiniz. Üstelik kredileri, haftasonu ve mesai saatleri dışarısında başvuru yapabiliyor ve onay kalabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden verilen bu kredilere başvuru yapabilmek için ayrıca kredi notunuzun da düzgün olması gerekiyor. Kısacası, daha önce Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz kredileri düzenli ödüyor olmanız veya kredi kartı kullanıyorsanız, doğum, kredi kartı ödemelerimizi gününde yapıyor olmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası, bu şekilde olan müşterilerine 50000 TL'ye kadar kredi limiti açacak ve hemen kredinizi internet bankacılığı üzerinden kullanacaksınız. Bu bankada eğer internet bankacılığı şifreniz yoksa hesabınız üzerinden hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak şifre oluşturabilirsiniz. 0 850 220 00 00 numarasını arayarak başvuru yapılacak.

İsterseniz Şubelerden Kullanın

Ziraat Bankası üzerinden verilen kredi başvurusu 50000 TL olarak verileceği için dilerseniz bu kredileri banka şubelerine giderek de kullanabileceksiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesi üzerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bankaya giderek başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Ziraat Bankası banka şubelerinden yapılan başvurularda, anında onay verecektir. Krediler bankanın şube yetkisinde onaylanacağı için başvuru yaptıktan 5 dakika içerisinde ne kadar kredi sonucu olduğunu ve onay aldığınızı görebilirsiniz.